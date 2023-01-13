Аскольд Запашный получил премию Правительства в области культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист РФ Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка, награжден премией Правительства Российской Федерации в области культуры. Об этом сказано в телеграм-канале цирка.

Как отмечается в правительственной телеграмме, премию дрессировщику вручили за его яркие достижения, а также опыт и профессионализм, которые служат делу сохранения и приумножения культурных традиций России.

Днем ранее, 12 января, главному редактору "Комсомолки" Владимиру Сунгоркину была посмертно присуждена премия "За персональный вклад" в развитие СМИ. Получать награду вышла его жена Татьяна Безрукова. Наградил Мишустин премией правительства и коллектив "КП" за работу на новых территориях России.

Кроме "КП" в этом году премию правительства получили известные военкоры Евгений Поддубный и Семен Пегов, а так же Детское радио и телеведущий Андрей Малахов.