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НовостиВ мире13 января 2023 19:24

Bloomberg: Германия на следующей неделе примет решение о поставках танков Leopard для ВСУ

По некоторым данным, немецкая сторона должна принять решение до 20 января
София ГОНЧАРОВА
Bloomberg: Германия на следующей неделе примет решение о поставках танков Leopard для ВСУ

Bloomberg: Германия на следующей неделе примет решение о поставках танков Leopard для ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия на следующей неделе может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что в связи с участившимися призывами к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, вероятнее всего, примет решение о поставке "Leopard".

Кроме того, по некоторым данным, немецкая сторона должна принять решение до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны из союзных стран на американской авиабазе в Рамштайне 20 января.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывал мнение, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины, поспешных решений приниматься не будет. Так он прокомментировал вопрос по поводу готовности поставок немецких танков Leopard 2 Киеву.

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