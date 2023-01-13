Bild: Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт решила подать в отставку
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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт решила подать в отставку, однако дата пока не известна. Об этом сообщает газета немецкое издание Bild.
В публикации издания говорится, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства она выразила сама. Сроки возможной отставки пока неизвестны. Теперь обсуждают кандидатуру ее преемника.
Ранее лидеры немецкой оппозиции, влиятельных партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали снять главу Минобороны страны Кристину Ламбрехт с занимаемой должности. Об этом пишет газета Munchner Merkur. Как заявили изданию политики, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя.
А до этого Кристина Ламбрехт угодила в скандал после новогоднего видеообращения к гражданам. В нем чиновница, говоря о конфликте на Украине, заявила, что боевые действия позволили ей встретиться "с интересными, замечательными людьми".
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