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НовостиПолитика14 января 2023 4:41

Глава Республики Сербской Додик резко ответил на критику награждения Путина

Политик заявил, что каждое слово уходящей главы МИД Боснии и Герцеговины "требует пощечины"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Милорад Додик

Милорад Додик

Фото: REUTERS

Глава Республики Сербской Милорад Додик негативно воспринял критику награждения президента России Владимира Путина за его поддержку Дейтонского соглашения, благодаря которому создана Босния и Герцеговина, со стороны уходящей главы министерства иностранных дел этой страны Бисеры Туркович.

"У сербов есть выражение, будто специально придуманное для нее, которое звучит так: каждое ее слово требует пощечины", - заявил Додик в эфире национального телевидения Республики Сербской.

Напомним, 8 января 2022 года, в День Республики Сербской, Милорад Додик отметил, что "человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей" и "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают". С этими словами глава Республики представил к награде лидера России Путина "за заботу и любовь" к Республики Сербской.

На следующий день Евросоюз направил ноту осуждения Милораду Додику за награждение Владимира Путина орденом Республики Сербской. Об этом на брифинге заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано.