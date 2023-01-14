Премьер Саксонии Кречмер потребовал отремонтировать "Северный поток – 1"

Место диверсии на "Северном потоке - 1" Фото: REUTERS

Оператор "Северного потока – 1" должен обеспечить ремонт газопровода, чтобы обезопасить инфраструктуру от дальнейших повреждений. Если этого не сделать, трубопровод выйдет из строя на долгое время. Соответствующее заявление сделал премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газетам медиагруппы Funke.

По его словам, это соответствует интересам Германии, так как дает дополнительный вариант покупки дешевого природного газа вместо дорогого сжиженного.

"Нужно будет оценить, в какой стране можно покупать более дешевые альтернативы, это отвечает нашим национальным интересам", - уточнил Кречмер.

Немецкий политик добавил, что он не призывает покупать газ у России по "Северному потоку – 1" до завершения украинского конфликта, но не отбрасывает такого варианта, когда ситуация будет урегулирована.

Напомним, подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость ремонтных работ на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" оценивается минимум в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил оператор газопроводов с уточнением, что оценка причиненного ущерба продолжается.