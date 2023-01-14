Названы дата и место прощания с Инной Чуриковой

Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в театре "Ленком" во вторник, 17 января. О ее смерти стало известно 14 января, звезде театра и кино было 79 лет. Об этом сообщал директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

- Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса, - добавил Варшавер.

Ранее сообщалось, что Инна Чурикова с начала июля 2022 года была в больнице. Актрису госпитализировали с переломами. Как недавно стало известно, причиной внезапных падений 78-летней звезды театра и кино стали новообразования в головном мозге.

Инна Чурикова - одна из выдающихся отечественных актрис. Впервые на большом экране она появилась в фильме "Тучи над Борском". Одни из самых известных фильмов и сериалов с ее участием: "Морозко", "Курьер", "Ширли-мырли", "Страна Оз", "Иван Денисович".

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