Стала известна новая информация о месте похорон Инны Чуриковой: Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скончавшуюся 14 января народную артистку Инну Чурикову похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище вместо Троекуровского, как сообщалось ранее. Об этом сообщил ТАСС директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Места отпевания артистки театра и кино, как и время официального прощания со звездой в театре, будут объявлены 15 января.

Ранее Варшавер заявлял, что театр будет ходатайствовать, чтобы Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в театре "Ленком" во вторник, 17 января. О ее смерти стало известно 14 января, звезде театра и кино было 79 лет.

Летом 2022 года сообщалось, что Чурикова была в больнице. Актрису госпитализировали с переломами. Как недавно стало известно, причиной внезапных падений звезды театра и кино стали новообразования в головном мозге.