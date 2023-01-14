В Киеве прогремели несколько взрывов Фото: REUTERS

В субботу, 14 января, в Киеве прогремели несколько взрывов, а в Киевской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, на место сейчас направляются экстренные службы.

- Взрывы в Днепровском районе Киева, на место выехали экстренные службы, - написал он в своем Telegram-канале.

Также пресс-служба Киевской горадминистрации уточнила, что в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры.

До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Также 12 января сирены звучали сразу в трех областях Незалежной - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины. Жителей регионов призвали перейти в укрытия.