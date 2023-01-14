МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты

Фото : МВД Молдавии

МВД Молдавии 14 января сообщило о падении обломков ракеты на территории республики. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Там также опубликовали фото обломков.

- Патруль пограничной полиции сегодня обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, - сказано в посте.

Также уточняется, что погранполиция увеличила число патрулей в приграничной зоне с Украиной, они продолжают вести наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

В заявлении ведомства говорится еще и о том, что об обнаружении обломков ракеты были уведомлены аварийно-спасательная служба 112, бригада "Бомбтех" и прокуратура Бричанского района.

Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

До этого сообщалось, что 15 ноября в ряде польских СМИ публиковали сообщения, в которых утверждалось, что две ракеты упали на территории Польши. Сообщалось, что ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, в результате случившегося погибли два человека.