Две ракеты упали на территории Польши, сообщают СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две ракеты упали на территории Польши, сообщила радиостанция ZET 15 ноября. Поясняется, что ракеты упали на границе с Украиной.

- Две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, - сообщили на радио со ссылкой на неофициальные источники.

Также, согласно предварительной информации, в результате погибли два человека.

После этого в польской прессе появились сообщения, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

Позже Минобороны России официально опровергло сообщение о том, что якобы "российские" ракеты упали на территории Польши.

- Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, - говорится в заявлении военного ведомства.

15 ноября 2022 года украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО. Также сегодня взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. После этого, вслед за Киевом, экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.