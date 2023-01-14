Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки к пленным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки к пленным.

- Призываю уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, ЕК по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный Комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека, - заявила Москалькова в своем телеграм-канале.

Также он опубликовала фото и видео, полученные от родственников попавших в плен российских военнослужащих с издевательствами над ними. В посте она уточнила, что эти кадры родные получили вместе с требование о выкупе.

11 января Москалькова сообщала, что омбудсмены России и Украины содействовали возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев, не уточнив, что в ходе каких именно обменов между странами эти люди были освобождены.

Также она обратилась президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их.