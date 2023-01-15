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НовостиПолитика14 января 2023 23:00

Полянский заявил, что ООН не имеет полномочий на создание "трибунала против России"

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что до реального создания "трибунала" дело не дойдет
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Полянский выступил с важным политическим заявлением

Дмитрий Полянский выступил с важным политическим заявлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная ассамблея ООН в принципе не имеет полномочий для создания специального трибунала против России из-за событий на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

«Любые подобные инициативы в Генеральной Ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий», — рассказал Полянский журналистам. По его мнению, эта идея эксплуатируется на Западе исключительно в политических и популистских целях.

Более того, высокопоставленный российский дипломат вполне допускает, что в итоге до реального создания какого-либо так называемого "трибунала" против России дело вообще не дойдет.

Ранее Полянский публично заявил о лжи западных политиков и медиа о целях российской военной спецоперации на Украине. По его словам, РФ никогда ни в коем случае не собиралась разрушать и "демонтировать" украинскую государственность, "уничтожать Украину", а также проводить некую "деукраинизацию" - такие тезисы западных СМИ являются заведомо ложными и не соответствующими реальному положению дел.

По ее словам, в рамках проведения СВО Россия фактически защищает права человека: речь идет, в первую очередь, о защите законных прав и интересов русскоязычных граждан Украины, которые до этого на протяжении многих лет подвергались различных ограничениям и ущемлениям со стороны представителей руководства киевского националистического режима.