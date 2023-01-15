Спикер Конгресса США заявил о недоверии американцев к власти из-за скандала вокруг секретных бумаг Байдена

Джо Байден спровоцировал большой скандал в американской политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане США в настоящее время крайне не доверяют своему правительству из-за лицемерия и несправедливости администрации Джо Байдена в отношении дела с секретными документами. С таким публичным заявлением выступил избранный недавно спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

"Все видели документы, найденные у бывшего президента Дональда Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству", — подчеркнул спикер палаты представителей американского конгресса в выступлении, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Ранее секретные документы, относящиеся к периоду, когда Байден был американским вице-президентом (а страну тогда возглавлял Барак Обама), были обнаружены в фонде нынешнего хозяина Белого дома, также содержащие гриф "секретно" бумаги хранились и дома у действующего президента США.

В американской политтусовке уже начали говорить о том, что, возможно, на фоне данного скандала Республиканская партия Соединенных Штатов может попытаться объявить Байдену импичмент - ведь ранее в подобной ситуации демократы требовали самого жесткого наказания для президента-республиканца Трампа.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях крайне иронично прокомментировала разразившийся вокруг Байдена скандал с помощью фрагмента из романа знаменитого писателя Марка Твена "Принц и нищий".