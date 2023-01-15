Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию, чтобы дискредитировать действия России по зерновой сделке

Сотрудники СБУ сознательно минируют зернохранилище в Харьковской области Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СБУ готовит провокацию для дискредитации действий РФ в рамках зерновой сделки и обвинении в создании дефицита продовольствия на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках «зерновой сделки» и обвинений в создании «дефицита продовольствия» на Украине», — отмечают в российском военном ведомстве.

Как ожидается, провокация может быть осуществлена уже очень скоро - подготовка для этого уже активно ведется в Харьковской области Украины. Там сотрудниками киевской спецслужбы сознательно проводится минирование зернохранилищ - потом украинские власти, как подчеркивают в Минобороны РФ, собираются заявить о том, что взрыв на данном объекте якобы "произошел по вине России".

Согласно намерениям СБУ, произведенная провокация должна в итоге привести к тому, что все усилия Москвы в рамках "зерновой сделки" будут сведены на нет, а киевский националистический режим сможет добиться усиления военных поставок со стороны западных государств.

Ранее в Организации объединенных наций заявили о большом значении и важности заключенной "зерновой сделки", которая предполагает договоренности по вывозу зерна из украинских портов. По мнению действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, соглашения, подобные "зерновой сделке", должны заключаться с участием сторон конфликта на Украине регулярно. Генсек ООН полагает, что это в конечном счете может привести к завершению конфликта дипломатическим путем с помощью мирных переговоров и заключения соответствующего соглашения. Гутерриш надеется, что это может произойти в "обозримой перспективе".