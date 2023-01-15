Россиянка Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная» в полуфинале конкурса

Анна Линникова выбыла из борьбы за титул "Мисс Вселенная" в полуфинале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительница России, 22-летняя модель Анна Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная», которая разыгрывается в американском городе Новый Орлеан. Войти в топ-16 участниц конкурса россиянке в итоге не удалось.

Вместе с ней из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Информация об этом прозвучала в онлайн-трансляции популярного международного конкурса красоты, которая ведется на видеохостинге YouTube.

В настоящее время проходит финал конкурса, фамилия победительницы пока неизвестна, жюри соответствующее решение еще не приняло.

Известно, что победительница конкурса получит титул самой красивой женщины мира, бриллиантовую корону, возможность обучаться в США и рекламные контракты с крупнейшими брендами.

Россия выигрывала корону конкурса "Мисс Вселенная" всего один-единственный раз: в 2002 году этот престижный титул получила Оксана Федорова.