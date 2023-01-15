РИА Новости: армия России до 25 раз в сутки наносит удары по противнику на Запорожском направлении

Российские Вооруженные силы продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расчёты самоходных артиллерийских орудий Вооружённых сил России ежедневно наносят до 25 ударов по позициям боевиков ВСУ и украинских неонацистских воинских подразделений на Запорожском направлении.

Информацию об этом распространило российской информагентство РИА Новости со ссылкой на военных армии РФ, принимающих активное участие в выполнение боевых задач в рамках СВО.

«Расчёт с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — сообщил в беседе с журналистами командир одного из артподразделений ВС России.

Ранее руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов заявлял о напряженной обстановке на Запорожском направлении. По его словам, противник стягивает в подконтрольный киевскому режиму город Запорожье большие объемы военной техники и живой силы.

В частности, согласно данным Рогова, в настоящее время в городе Запорожье находится как минимум несколько тысяч иностранных наемников (среди них, в частности, есть граждане Польши и Великобритании). Рогов допускает, что это может свидетельствовать о возможном планировании командованием ВСУ активных наступательных действий на данном направлении.