В Польше русофобию назвали главным политическим инструментом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобия в Польше стала основным политическим инструментом. Такое заявление сделал обозреватель еженедельника Mysl Polska Витольд Модзелевский.

«Русофобия в Польше была частью "политического спорта" - бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», - сказано в статье.

Модзелевский отметил, что русофобия свойственна как правящей элите, так и оппозиции. По его мнению, между этими сторонами было даже определенное «соревнование в области антироссийской риторики».

В статье отмечается, что русофобия всегда была одной из ведущих тем в польской политике, но после начала Москвой специальной военной операции она стала главным политическим вектором всех представителей польских власти и оппозиции.

«После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер», - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что, под определенное давление тренда русофобии попадают и СМИ, при помощи которых утверждается, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков без исключения».

Напомним, ранее в Польше рассказали о русофобских методах украинской политики. Автор Mysl Polska заявил, что используемые Киевом методы не имеют ничего общего со свободным миром.