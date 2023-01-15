Ученые считают, что 92% жителей Пекина заболеют коронавирусом к февралю 2023 года Фото: Shutterstock

До конца января текущего года коронавирусной инфекцией заболеют девять из десяти (92,3%) жителей китайской столицы, в то время как население Пекина составляет около 22 млн человек. Об этом говорят данные исследования, опубликованные в Nature Medicine, где сообщается, что уже к 22 декабря 2022 года в городе заразились 75,5%.

Уточняется, что коэффициент репродуктивности COVID-19 вырос до 3,44 после того, как Китай объявил о «20 мерах» по переходу от политики «нулевой терпимости» по отношению к коронавирусу. Подобный коэффициент означает, что заразившийся может заразить еще 3,44 человека.

На смягчение ограничительных мер китайские власти пошли в начале декабря 2022 года после протестов населения. Как писал сайт KP.RU, в Китае в период с 1 по 20 декабря 2022 года зарегистрировано свыше 248 млн случаев заражения коронавирусом, что составляет примерно 17% населения страны, а суточный уровень заболеваемости по стране 20 декабря прошлого года составил примерно 37 млн случаев.