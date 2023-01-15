Мэр Горловки сообщил о повреждении здания больницы при обстреле ВСУ Фото: REUTERS

Мэр Горловки Иван Приходько в воскресенье, 15 января, сообщил, что в результате ночного обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждение получило здание больницы, а также пострадали котельная, автомобиль и жилой дом, где был «перебит газопровод».

«Зафиксированы следующие разрушения … прямое попадание в дом, перебит газопровод; пр. Ленина, 23 - прямое попадание в кв. 57, поврежден автомобиль городская больница № 2 - повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как передает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские воска в 3:00 в воскресенье, 15 января, выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Центрально-городскому району Горловки. Отмечается, что данный обстрел был уже вторым за ночь.

Напомним, несколько дней назад, 12 января, жертвой обстрела со стороны ВСУ в Горловке стал 67-летний мужчина.