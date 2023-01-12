Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя в результате удара ВСУ

Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя после обстрела со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Горловке жертвой обстрела со стороны ВСУ стал 67-летний мужчина. Об этом сообщил в среду 11 января мэр города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли Центрально-Городской район Горловки 11 января, в результате обстрела был ранен мирный житель. Пострадавшего госпитализировали. Позднее Иван Приходько написал в своем Telegram, что раненый 67-летний мужчина умер в больнице.

«Раненый в результате обстрела со стороны ВФУ мирный горловчанин С. В. Б. 18. 08. 1955 г. р. скончался от травм, несовместимых с жизнью. Медики боролись за его жизнь до последнего. Вечная память погибшему», - написал мэр Горловки.

Тем временем четырнадцать военнослужащих Донецкой Народной республики вернулись из украинского плена в рамках обмена между Россией и Украиной.

Ранее военные пилоты Украины назвали «чертовски опасной» русскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M. Эта ракета осложнила полеты для украинских ВВС.

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