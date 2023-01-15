Самолет разбился в аэропорту в Непале Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного лайнера было 72 человека. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

Лайнер принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. Издание со ссылкой на представителя авиакомпании сообщает, что в общей сложности на борту данного самолета находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

Как передает издание, на данный ведутся момент спасательные работы, аэропорт пока закрыт. Причины происшествия сейчас выясняются.

Напомним, накануне пассажирский самолет Ан-2 разбился в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Как писал сайт KP.RU, на борту воздушного судна находилось два члена экипажа и десять пассажиров. Со слов пассажира по телефону два человека погибли.