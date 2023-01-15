Четверо россиян находились на борту самолета, упавшего в аэропорту в Непале Фото: Иван ВИСЛОВ

Четверо российских граждан находились на борту самолета, который потерпел крашение в воскресенье, 15 января, в аэропорту Покхара в Непале. Об этом сообщило посольство России.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», - приводит ТАСС заявление, сказанное в диппредставительстве.

Напомним, как писал сайт KP.RU, пассажирский самолет потерпел крушение в воскресенье, 15 января, недалеко от города Покхара. Крушение воздушного судна, который принадлежал непальской авиакомпании Yeti Airlines, произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту.

Как сообщала ранее газета The Kathmandu Post, ссылаясь на представителя авиакомпании, на борту лайнера находилось 72 человека, из которых 68 было пассажиры, а также еще четверо - члены экипажа. Согласно последним данным, сообщается о 30 жертвах крушения, пока момент спасательные работы, поэтому аэропорт закрыт. Причины крушения сейчас выясняются.