В немецком концерне предупредили, что на подготовку танков Leopard для Украины может уйти год Фото: REUTERS

Немецкий концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, однако предупреждает, что на подготовку их к отправке на Украину в случае разрешения властей ФРГ ушел бы год.

«Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года», - сказал глава концерна Армин Паппергер в интервью газете BILD am Sonntag, уточнив, что подготовка «длится почти год», поскольку танки полностью разбирают, а потом заново собирают для того, чтобы подготовить к боевым действиям.

Германия Как писал сайт KP.RU, накануне Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что ФРГ на следующей неделе может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину. Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос по поводу готовности поставок танков Leopard 2 Киеву, заявил, что Берлин будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки украинской стороны.