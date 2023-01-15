Washington Post: спор о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО стал подарком для Путина

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО несет долгосрочные стратегические выгоды альянсу Фото: REUTERS

Споры в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс стали подарком президенту России Владимиру Путину. К такому выводу пришли журналисты газеты The Washington Post. "Господин Путин - единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса", - говорится в материале.

По мнению издания, альянсу нужна Турция, которая выступает оплотом обороны Запада от Ирана, снабжает Украину беспилотниками и другим оружием и закрыла Черное море для российских военно-морских подкреплений.

"В равной степени Турция, пережившая напряженное противостояние с Москвой в 2015 году после того, как сбила российский истребитель в турецком воздушном пространстве, поступила бы благоразумно, если бы еще больше не отталкивала своих союзников по НАТО и не ставила под угрозу страховой полис, который они предоставляют", - пишет издание.

Отмечается, что конфликт в Украине не дает Западу в ближайшее время никаких долгосрочных стратегических выгод. "Серьезным исключением" является расширение НАТО за счет включения Швеции и Финляндии. Это близкая перспектива, но пока заблокированная одним из ключевых членов альянса - Турцией.

"Этот тупик связан с матрицей проблем, не в последнюю очередь с внутренними политическими вызовами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, беспорядком, в значительной степени созданным им самим", - говорится в публикации, с уточнением, что Эрдоган намерен получить у партнеров по альянсу собственные выгоды в преддверии выборов.

"Швеция и Финляндия — страны скромного размера", - отмечают в газете, однако, они "нанесут огромный удар". Их вступление означало бы "тяжелое стратегическое поражение президента России Путина", значительно расширив территорию западного альянса вдоль его границы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия уже исполнили свои обязательства по соглашениям, которое выдвинула Турция на саммите НАТО в Мадриде. Генсек уверен, что Турция вскоре одобрит заявку Швеции.