СК РФ возбудил свыше двух тысяч дел в отношении украинских националистов

Врио ЛНР Пасечник заявил, что потерпевшими в связи с деятельностью ВСУ на Донбассе признаны 118 тыс. человек Фото: REUTERS

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Следственный комитет России на сегодняшний день возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел в отношении военных Украины. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день комитетом возбуждено более 2 тыс. уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов", - написал он и поздравил сотрудников ведомства с 12-летием создания ведомства.

По его словам, потерпевшими в связи с деятельностью ВСУ на Донбассе признаны 118 тыс. человек.

Напомним, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой", так как там армия Украины "понесла довольно серьезные потери".