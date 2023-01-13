В ДНР сообщили об оперативном окружении Артемовска

Советник Пушилина рассказал, что Артемовск взят в оперативное окружение, работает артиллерия. Фото: Александр КОЦ

Российские военные взяли в оперативное окружение город Артемовск (украинское название населенного пункта – Бахмут). Об этом заявил в четверг 12 января советник врио главы ДНР Пушилина Игорь Кимаковский, выступая в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, вокруг Артемовска также плотно работает российская артиллерия.

«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», - сказал он.

Ранее другой советник Пушилина, Ян Гагин, заявил, что до освобождения Артемовска остались считанные дни.

Тем временем офицер народной милиции ЛНР Марочко заявил, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта.

Также сообщалось, что западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска.

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