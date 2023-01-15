Путин оценил ситуацию в российской экономике

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной, отметив, что экономическая ситуация на сегодняшний день лучше того, что прогнозировали и противники, и сами руководители страны.

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин»

Кроме того, российский лидер отметил, что безработица, которая является одним из главных макроэкономических показателей, находится сейчас в России на историческом минимуме.

Напомним, в сентябре прошлого года Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сказал о том, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, менее 4%.