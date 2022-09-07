Путин заявил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года, заявил, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме, менее 4%.

«Уровень безработицы находится на историческом минимуме - меньше 4%», - заявил российский лидер в ходе своего выступления.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский лидер также заявил, что Россия справляется с экономической и финансовой, а также технологической агрессией Запада, стабилизировав валютный рынок и уровень безработицы на историческом минимуме.

Кроме того, российский лидер также спрогнозировал снижение инфляции в стране к концу 2022 года до 12%. При этом он отметил, что действиями западных властей была «подстегнута инфляция» в странах Запада.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.