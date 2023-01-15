Путин высказался о ходе спецоперации: "Динамика положительная" Фото: REUTERS

Отвечая на вопрос журналистов о ходе спецоперации в Украине, президент России Владимир Путин заявил, что "Динамика положительная". Об этом он сказал автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами", - отметил президент России. По словам Путина, все развивается согласно планам Минобороны и Генштаба РФ.

Напомним, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой", так как там обе стороны "понесли довольно серьезные потери".