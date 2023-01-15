Сенатор Ковитиди заявила, что США готовятся к войне с Китаем

Сенатор РФ Ковитиди обвинила США в развязывании 201 вооруженного конфликта Фото: REUTERS

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США. Мир должен осознать, что США виновны в развязывании 201 самого страшного мирового вооружённого конфликта с момента окончания Второй мировой войны. Именно США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах", - полагает российский сенатор.

По ее мнению, целью США в начале этого века стало "нейтрализовать две ядерные мировые державы – Россию и Китай". В связи с этим, она выразила убежденность, что после "госпереворота 2014 года" в Украине США втянули в вооружённый конфликт в Украине Россию.

Она также считает, что по отработанной в Пентагоне схеме власти США решили "понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань".

"США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить. Так, индо-тихоокеанское командование на текущий момент включает 375000 военных и гражданских лиц, которые уже размещены в регионе, а новый оборонный бюджет США предусматривает миллиарды долларов на новую военную инфраструктуру и стратегические инициативы в Тихоокеанском регионе", - выразила мнение Ковитиди.

Сенатор считает, что Белый дом не будет воевать с Пекином в одиночку и втянет в конфликт "своих вассалов". По ее мнению, участие на стороне США примет Япония.

"Мы видим, что вооружённые силы США и Японии договорились об усилении взаимодействия на "фоне потенциального конфликта в Китае", в подтверждение этого японское правительство объявило о выделении 211,3 млрд иен (1,65 млрд долларов) на закупку американских крылатых ракет Tomahawk", - утверждает сенатор.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял о возобновлении диалога и установлении "системы сдержек и противовесов" во ходе встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Байден намерен укрепить связи, устанавливая гарантии, которые помогут проследить, чтобы "конкуренция не вылилась в конфликт" между странами.