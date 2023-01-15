Сын Инны Чуриковой не успел проститься с матерью

Сын Инны Чуриковой Иван прилетал в Москву незадолго до смерти актрисы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская и советская артистка Инна Чурикова умерла 14 января 2023 в Боткинской больнице в Москве, однако сын народной любимицы Иван не успел проститься с матерью. Незадолго до трагедии он посещал Москву, но так и не успел увидеться с Чуриковой напоследок. Об этом KP.RU рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Вчера утром ей стало хуже. Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны - Ивану. Он только что прилет в Москву, буквально выходил из самолета (сын актрисы живет в Лондоне – Ред.). Он недавно прилетал на Новый год. Но потом вернулся в Лондон, наверное, по делам. Постоянно был на связи. Вчера утром он прилетел, и сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых её уже не застал, не успел... Инна Михайловна сына боготворила, он её тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок…", - поделился Варшавер.

Он уточнил, что сегодня утром, 15 января, сын Иван и муж Чуриковой режиссер Глеб Панфилов поехали на Новодевичье кладбище выбирать место, где во вторник, 17 января, будет похоронена Инна Михайловна.

Напомним, о смерти Инны Чуриковой - актрисы театра и кино, народной артистки СССР, стало известно 14 января 2023 года. Ей было 79 лет.

Летом 2022 года СМИ сообщали, что актриса неудачно упала, после чего у нее появились боли в груди. Известно, что Инна Михайловна приехала в медицинское учреждение сама, а не на скорой помощи. Медики выявили у легендарной артистки перелом ребер, грудины и подвздошной кости.