Город во Франции не принял деньги от России на продление аренды мест на кладбище

Москва и Сент-Женевьев-де-Буа подписали соглашения о партнерстве в захоронении представителей России в 2005 году Фото: REUTERS

Город Сент-Женевьев-де-Буа, где захоронены граждане России, отказался принимать от РФ деньги на возобновление аренды участков на кладбище. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на главу Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николая Лопухина.

"В этом году город не принял денег от Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды российских участков", - цитирует издание главу комитета.

По информации газета, Москва и Сент-Женевьев-де-Буа подписали соглашения о партнерстве в 2005 году. С тех пор Россия оплачивала аренду мест, где хоронят людей, у которых не осталось родственников.

После отказа французского города от субсидий из РФ, Лопухин начал искать другие источники финансирования.

"Мы можем найти 10 или 15 тыс. евро для возобновления на 10 лет аренды 22 участков. Однако (продление) на более длительный срок превысит наши возможности", - пояснил он.

Напомним, баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, получившая к своему столетнему юбилею российское гражданство, после смерти была похоронена на кладбище под Парижем в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа. Там находится семейный склеп фон Дрейеров.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве. Ее отец - генерал-майор русской армии, участник Первой мировой войны и Белого движения Владимир Николаевич фон Дрейер. 11 ноября 1920 году его семья покинула Россию и осталась без гражданства. Позже они осели во Франции.