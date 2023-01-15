СК России проверит сообщения Москальковой о пытках российских военнопленных на Украине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России намерен проверить информацию о пытках российских военнопленных на Украине, которая поступила от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Следователи проверят информацию, переданную родственниками российских военнослужащих уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. На видеозаписях, неизвестные издеваются над солдатами, попавшими в плен, угрожая убийством в случае, если не получат выкуп», – говорится в Telegram-канале ведомства.

При подтверждении опубликованных сведений следствие примет меры к установлению причастных, их действиям будет дана правовая оценка, отметили в Следственном комитете РФ.

Напомним, ранее Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки к пленным. Она опубликовала фото и видео, полученные от родственников попавших в плен российских военнослужащих с издевательствами над ними. В посте она уточнила, что эти кадры родные получили вместе с требование о выкупе.