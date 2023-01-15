Президент Хорватии Миланович: США и НАТО воюют с Россией с помощью Украины

Зоран Миланович выступил с критикой политики Запада по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО использует Украину в качестве страны, через которую альянс ведет войну с Россией. Такое заявление сделал президент Хорватии Зоран Миланович. Он также рассказал, почему его страна не принимает участия в этом процессе.

«Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну против России через Украину», — приводит местная газета Istra24 заявление президента Хорватии. Миланович также объяснил, что решение страны отказаться от участия в конфликте продиктовано категорическим несогласием Загреба с подобной политикой Североатлантического альянса.

Миланович также публично заявил о неэффективности и вредности западных санкций для Европы. По его словам, введение ограничений против РФ никоим образом не способствует установлению мира на Украине. Более того, хорватский президент убежден, что, используя политику санкционного давления на Москву, Запад совершенно точно не сумеет достичь своих целей на Украине и все усилия в любом случае окажутся абсолютно тщетными.

Ранее с резкой критикой западных санкций против России неоднократно выступал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, санкции - это абсолютно неэффективный механизм, который работает исключительно во вред рядовым европейцам. На России же вводимые Западом ограничения практически не отразились, поэтому Европейскому союзу в какой-то момент так или иначе придется признать, что санкции попросту не работают, полагает Орбан.