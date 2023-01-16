Кончаловский отреагировал на решение Зеленского ввести против него санкции

Андрей Кончаловский раскритиковал Владимира Зеленского, который ввел против него жесткие санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что в настоящее время "на Украине происходят трагические события", за которыми он "с болью наблюдает". Так деятель культуры отреагировал на решение украинского президента Владимира Зеленского ввести в отношении него персональные санкции.

"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил: я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине", — цитирует режиссера российское информагентство РИА Новости.

По словам Кончаловского, в истории уже были случаи "исторического ослепления огромных масс людей", и прозрение все равно неизбежно наступало после этого. При этом режиссер подчеркнул, что не собирается по существу реагировать на решения Зеленского, так как уверен, что на его жизни и творческой деятельности оно совершенно точно вряд ли скажется каким-либо образом.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский внес Кончаловского, а также корреспондентов «Комсомольской правды» Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список Украины. Из приложения к указу президента Украины Зеленского следует, что всего санкции введены против 198 человек. Среди них военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Вадим Такменев, Владимир Корнилов, а также блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

Это уже далеко не первое пополнение украинского санкционного списка за счет российских деятелей культуры, шоу-бизнеса и отечественных журналистов - подобные решения Зеленский и его команда принимают регулярно.