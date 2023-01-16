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НовостиПолитика15 января 2023 21:43

Кончаловский отреагировал на решение Зеленского ввести против него санкции

Кончаловский заявил о "трагических событиях" на Украине в ответ на введение Зеленским санкций против него
Александр КИСЛОВ
Андрей Кончаловский раскритиковал Владимира Зеленского, который ввел против него жесткие санкции

Андрей Кончаловский раскритиковал Владимира Зеленского, который ввел против него жесткие санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что в настоящее время "на Украине происходят трагические события", за которыми он "с болью наблюдает". Так деятель культуры отреагировал на решение украинского президента Владимира Зеленского ввести в отношении него персональные санкции.

"У меня по этому поводу не сформировалось никакого мнения, кроме того, что я уже говорил: я с состраданием наблюдаю трагические события на моей любимой Украине", — цитирует режиссера российское информагентство РИА Новости.

По словам Кончаловского, в истории уже были случаи "исторического ослепления огромных масс людей", и прозрение все равно неизбежно наступало после этого. При этом режиссер подчеркнул, что не собирается по существу реагировать на решения Зеленского, так как уверен, что на его жизни и творческой деятельности оно совершенно точно вряд ли скажется каким-либо образом.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский внес Кончаловского, а также корреспондентов «Комсомольской правды» Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список Украины. Из приложения к указу президента Украины Зеленского следует, что всего санкции введены против 198 человек. Среди них военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Борис Корчевников, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Вадим Такменев, Владимир Корнилов, а также блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

Это уже далеко не первое пополнение украинского санкционного списка за счет российских деятелей культуры, шоу-бизнеса и отечественных журналистов - подобные решения Зеленский и его команда принимают регулярно.