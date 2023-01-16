CNN: Украина стала «лабораторией» по испытанию западного оружия

С помощью военных поставок Запад "испытывает" на Украине собственное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация на Украине превратила страну в «лабораторию» по испытаниям западного оружия и дала США и и союзникам редкую возможность изучить уязвимость собственных вооружений. Такое мнение выразил влиятельный американский телеканал CNN.

По мнению журналистов канала, одной из косвенных целей масштабных западных поставок оружия Украине является желание проверить, как работает данное вооружение в боевых условиях - ранее даже теоретически подобной возможности долгое время в принципе не было.

Как указывают авторы статьи, опубликованной на официальном сайте CNN, американские военные внимательно следят за ходом конфликта на Украине, который помогает им изучать, как системы Запада ведут себя в ходе интенсивного использования и какие боеприпасы обе стороны используют.

Ранее стало известно о том, что невысокий рейтинг действующего американского президента Джо Байдена в ближайшее время может вынудить его существенно сократить объемы военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Украине. Это связано с тем, что, по мнению консультантов нынешнего хозяина Белого дома, тема поставок вооружений боевикам ВСУ является крайне непопулярной среди рядовых американских избирателей. Поэтому будущие члены предвыборного штаба Байдена, по некоторым данным, советуют ему воздержаться от чрезмерного внимания к конфликту на Украине ради своего успешного переизбрания в 2024 году.