Российские танкисты успешно уничтожают технику и живую силу противника во время СВО Фото: Минобороны РФ

Российские танкисты в ходе проведения военной спецоперации на Украине уничтожили в южном секторе СВО опорный пункт противника.

Информацию об этом представителям СМИ сообщил командир одного из танковых подразделений Вооруженных сил России, уточнив, что опорный пункт боевиков ВСУ был успешно уничтожен российскими военными на территории Запорожской области РФ..

"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — цитирует информагентство РИА Новости командира танкового подразделения.

Ранее сообщалось о том, что, по данным властей Запорожской области РФ, украинские боевики могут планировать попытку организации наступательных действий в этом регионе. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, главы общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, для этой цели Вооруженные силы Украины активно скапливают живую силу и военную технику в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Кроме того, как отмечает Рогов, в настоящее время в Запорожье также станут десятки тысяч иностранных наемников, которые ранее прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

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