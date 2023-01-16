Пленный военный ВСУ рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

Пленный заявил, что в Артемовске полегла целая рота ВСУ Фото: REUTERS

Сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что в Артемовске (на Украине переименован в Бахмут) погибла рота его сослуживцев. Его слова приводит РИА Новости.

Мобилизованный в состав украинской армии мужчина был направлен для участия в боях на территории Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, в Артемовске ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к "пушечному мясу".

"Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили", - рассказал пленный.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее Минобороны России сообщило об успехах в наступлении на Донецком направлении. По данным ведомства, российские военные продвинулись до северных окраин города Артемовск и железнодорожной станции Соль, где уничтожили за сутки более 80 солдат противника.

Напомним, американские журналисты сообщили, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Согласно озвученным данным, Киев сталкивается с непростыми решениями по поводу того, сколько сил направить в Артемовск, поскольку в ближайшие месяцы готовит "новое контрнаступление".

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