Севшее на мель судно из Украины перекрыло движение в Босфорском проливе Фото: REUTERS

Следовавшее из Украины в Стамбул сухогруз сел на мель в Босфоре и перекрыл пролив. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции, уточняя, что переправа временно закрыта.

"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (район Сарыер в Стамбуле) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов", - сообщило управление в Twitter.

Напомним, министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым обсудили зерновую сделку. По словам турецкого представителя, благодаря работе Совместного координационного центра из украинских портов в нуждающиеся страны благополучно отгружено около 17 млн тонн зерна.

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