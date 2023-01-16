Немцы принесли флаг ДНР на митинг против антироссийского курса Запада в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая акция против антироссийской политики западных стран прошла в Берлине. Об этом пишет Welt.

Как передает издание, на улицы немецкой столицы вышли несколько тысяч человек, которые приняли участие в традиционном марше памяти, посвященном лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту. В ходе этого шествия прозвучали и лозунги в поддержку Москвы.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные», - сказано в публикации издания.

Как отмечается, некоторые из участников акции развернули флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Немцы принесли флаг ДНР на митинг против антироссийского курса Запада в Берлине Фото: Twitter.com

Напомним, месяц назад, 10 декабря 2022 года, жители Вены вышли на массовый митинг с требованием к австрийским властям пересмотреть решение о санкциях в отношении Москвы.

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