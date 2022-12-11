Австрийцы вышли на митинг с требованием отменить антироссийские санкции

Жители Австрии массово заявили о несогласии с санкционной политикой Европейского союза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Вены в субботу, 10 декабря 2022 года, вышли на массовый митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России.

На мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил экс-вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе. Участники митинга потребовали от высшего политического руководства страны кардинально изменить позицию по украинскому вопросу. Так, в частности, митингующие очень хотят, чтобы австрийские власти незамедлительно попытались организовать мирные переговоры между Россией и Украиной для урегулирования конфликта.

Ранее о безуспешности западных санкций против РФ публично заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что всем политикам Европейского союза и "коллективного Запада" в целом необходимо хорошо подумать о последствиях введенных антироссийских санкций, а также оценить степень их влияния на жизнь рядовых европейцев.

Также с критикой западной санкционной антироссийской политики уже начали выступать и влиятельные политические фигуры Франции: в частности, за последнее время целый ряд громких заявлений о необходимости отказа от "вредящих всей Европе" ограничений против РФ публично заявили бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Также эти политические деятели начали резко критиковать украинского президента Владимира Зеленского.