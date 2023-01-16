Зеленский намерен запросить у Канады танки Leopard 2

Германия должна взять на себя руководящую роль в процессе передачи танков из Канады Украине, заявил советник офиса Зеленского Подоляк Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский планирует запросить у премьер-министра Канады Джастина Трюдо танки Leopard 2. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail.

"Очевидно, президент Зеленский, который поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки. Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они - владельцы технологии. Это должно произойти естественно, и Германия должна взять на себя руководящую роль в этом процессе", - сообщил Подоляк.

Глава офиса Зеленского выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц вскоре одобрит разрешение на поставку танков со стороны Канады.

Пресс-секретарь министра обороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава эти танки, если Германия даст добро, пишет издание. По его словам, глава Минобороны Канады Ананд находится в тесном контакте с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по поводу решения самых насущных потребностей Украины в области безопасности.

"Канада будет продолжать поддерживать Украину, и мы определяем различные варианты продолжения предоставления Украине всесторонней военной помощи", - сказал Минден.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины, поспешных решений приниматься не будет.

Вместе с тем, Подоляк сказал, что ожидает от Шольца необходимого согласия. По его словам, Германия меняет свое отношение к конфликту с Россией и сейчас демонстрирует более четкую позицию.

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