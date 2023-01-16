Российская ПВО сбила над морем летевший в направлении Севастополя беспилотник

Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку, сообщил губернатор Севастополя Развожаев Фото: REUTERS

В Севастополе сбили еще два беспилотника. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", - говорится в сообщении главы города

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Позднее губернатор уточнил, что число перехваченных беспилотников достигло трех единиц. Первый из уничтожили еще ночью над Севастопольской бухтой.

Напомним, сегодня ночью губернатор Севастополя Развожаев заявил о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ сбили беспилотник над бухтой.

В результате случившегося БПЛА не сумел атаковать город, в итоге никто не пострадал, никаких повреждений и разрушений также нет.

Ранее власти города продлили "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе еще на две недели, до 26 января 2023 года.