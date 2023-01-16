Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список Евросоюза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер и режиссер Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список Европейского союза. Полный текст письма публикует Кинорепортер.

В своем письме Михалков предположил, что отношение глав стран – членов Евросоюза в нему сложилось после просмотра его передач «и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду».

Режиссер отмечает, что уже около 11 лет ведет программу «Бесогон» на телеканале «Россия-24», где еще «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Михалков также подчеркнул, что данная передача не цензурируется, а делает он ее за свой счет.

Кроме того, в своем письме Михалков выразил благодарность за признание его деятельности

«Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», - заявил он.

Напомним, в декабре 2022 года в санкционный список Европейского союза вместе с кинорежиссером попали также певец Григорий Лепс, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков.