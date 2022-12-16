ЕС ввел санкции против Корчевникова, Лепса и Михалкова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский кинорежиссер Никита Михалков и певец Григорий Лепс попали в санкционный список Европейского союза.

Кроме них, в черный список оказались включены телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, политолог Сергей Михеев, а также писатель и блогер Дмитрий Пучков.

Теперь из-за ограничительных мер все их активы на европейской территории будут заморожены, а физическим лицам также запретили поездки в ЕС.

16 декабря ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России. Ограничения направлены "на усиление давления на РФ и ее правительство". Очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине, уточняется в заявлении.

Ранее "Комсомолка" провела опрос и выяснила, кого россияне считают лучшим телеведущим страны 2022 года. Согласно результатам голосования, им стал Борис Корчевников. За него свои голоса отдали 1292 (11,28%) телезрителей с разных регионов России.