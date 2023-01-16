Премьер Польши решил лично убедить политиков ФРГ в необходимости передать Украине танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в ФРГ для того, чтобы убедить немецких политиков в необходимости передать Украине танки Leopard.

«Я буду сегодня разговаривать с немецкими политиками разных опций на тему передачи танков Украине», - заявил глава польского правительства в понедельник, 16 января, перед вылетом из Варшавы.

Моравецкий надеется, что Берлин передаст Киеву значительное количество танков. «Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники», - заявил он.

Политик также сообщил, что Варшава перед тем, как направить Киеву танки Leopard, должна получить на согласие Берлина, однако, по его словам, он не представляет себе ситуации, чтобы такое согласие «не было бы дано быстро».

Напомним, накануне пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Варшава собирается вынудить другие страны – члены НАТО поставлять Киеву танки Leopard.