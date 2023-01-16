Песков заявил, что поставка Западом танков Киеву доставит больше бед Украине, но не сможет изменить ситуацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают планы Лондона поставить на Киев танки Challenger 2, отметив, что поставка Западом танков не изменит ситуацию, но лишь затянет страдания украинского народа

«Воспринимаем весьма негативно. Мы не скрываем нашего отношения … Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке … не способны изменить ситуацию на месте», - заявил представитель Кремля, отметив, что западные страны должны это понять.

Песков также отметил, что данные «танки горят и будут гореть как остальные», в то время как цели специальной военной операции России на Украине «будут достигаться и будут достигнуты».

Напомним, Лондон собирает передать Киеву 14 танков Challenger 2 уже в ближайшие недели. Кроме того, Великобритания в кратчайшие сроки намерена предоставить Украине около 30 самоходных гаубиц AS90.