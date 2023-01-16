Песков прокомментировал обрушение жилого дома в Днепре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обрушение жилого дома в Днепре, заявил, что ответственность за эту трагедию несут украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), отметив, что российские войска не бьют по жилой и социальной инфраструктуре.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным», - заявил представитель Кремля, призвав посмотреть заключения некоторых представителей Украины, где говорилось о том, что данная трагедия стала следствием действия противовоздушной обороны.

Напомним, днем ранее, 15 января, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признался, что ракета, которая обрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре, была сбита системой ПВО Украины.