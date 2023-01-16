Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов по многим параметрам

Владимир Путин Фото: REUTERS

Новосибирская область по многим характеристикам является лидером среди регионов России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Новосибирская область… по многим показателям в лидерах, все параметры … достойные, удовлетворительные", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором региона Андреем Травниковым.

Ранее Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своем выступлении он затронул тему ВВП страны, говорил про льготные ипотеки, отметил снижение уровня бедности, а также обозначил самые важные задачи для государства на будущий год.

Также ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат дополнительную федеральную поддержку, сообщил глава государства