Цена газа в Европе упала ниже 650 долларов впервые с сентября 2021 года

Стоимость газа в Европе снизилась на 11% Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 16 января 2023 года, упала ниже 650 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с сентября 2021 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Снижение цены с начала дня превысило 11%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 645 долларов за тысячу кубических метров.

Котировки газа падают на фоне теплой погоды в Европе. Средняя температура воздуха в большинстве государств Евросоюза в декабре сохранялась выше климатических показателей. Это привело не только к уменьшению отбора газа из хранилищ, но также и росту объемов закачки в них до рекордных значений.

Как ранее писал сайт KP.RU, закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в декабре 2022 года установила рекорд для этого месяца за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. При этом отбор голубого топлива в газотранспортную систему из ПХГ, наоборот, оказался минимальным за последние три года.